Щонайменше семеро офіцерів РФ отримали поранення

Українській військовослужбовці за підтримки Служби безпеки України атакували штаб росіян, розташований під Херсоном. Ворожий штаб уразили американською реактивною артсистемою HIMARS, внаслідок чого загинуло щонайменше восьмеро офіцерів, повідомив у вівторок, 26 вересня, «Бабель» із посиланням на власні джерела в СБУ.

ЗСУ здійснили удар, коли російське командування проводило нараду в одному з будинків на тимчасово окупованій території. На нараді перебував офіцерський склад 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

«Восьмеро з них загинули, ще семеро постраждали», – повідомив співрозмовник видання в СБУ.

«Бабель» також оприлюднив відео роботи HIMARS по штабу окупантів. На відео видно, як снаряд від американського РСЗВ влучає точно в будівлю, де перебували офіцери.

Де саме був розташований штаб окупантів, співрозмовник видання не уточнив.

Нагадаємо, 25 вересня прес-служба ССО підтвердила ліквідацію адмірала Чорноморського флоту Віктора Соколова під час атаки на штаб ЧФ РФ 22 вересня. Ще щонайменше 34 офіцери загинули внаслідок влучання Storm Shadow у штаб окупантів.