Романа Лавриновича підозрюють у підпалі майна прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера

21-річного прикарпатця Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалі майна прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, могли завербувати спецслужби Росії через Телеграм. Про це у вівторок, 3 червня, повідомили журналісти «Схем», проаналізувавши активність українця в соціальних мережах та месенджерах.

Протягом 2022–2025 років Роман Лавринович активно шукав роботу в телеграм-групах для іноземців у Лондоні. Згідно з аналізом, переважно це були підробітки у галузі будівництва та готельного бізнесу.

«Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній з таких груп він залишив 3 травня – за 5 днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером. А востаннє у телеграм Лавринович заходив у ніч на 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують зі Стармером», – йдеться у матеріалі.

Фото «Схем», повідомлення Лавриновича про пошук роботи

Як з’ясували «Схеми», одне з останніх повідомлень про пошук роботи Лавринович залишив 2 травня в групі «London UA»: «У пошуках роботи розгляну любі варіанти». Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім'я Юрій, який попросив написати йому у приватний чат. Журналісти звернули увагу, що Юрій додався в чат за декілька днів до цього діалогу.

Один з активістів 28 травня звернувся до цього чоловіка з питанням про роботу. Він запропонував зустрітися у кафе за межами Лондона, однак уже 30 травня, коли журналісти напряму звернулися до нього по коментар, він заперечив, що комусь пропонував роботу.

«Лише після того, як журналісти продемонстрували йому його ж діалог із Романом, Юрій згадав, що тоді начебто йшлося про пропозицію роботи помічником для знайомого поляка. За словами чоловіка, Роман йому нібито так і не відповів», – зазначають у матеріалі.

Згідно з даними Financial Times, спецслужби Великої Британії розслідують можливу причетність Росії до серії підпалів. У коментарі «Радіо Свобода» генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун повідомив, що телеграм-канали стали одним з основних місць, з якими працюють російські спецслужби для вербування.

«Телеграм-канали – це сучасна методика затягування людей, які потрапили в скрутне становище і намагаються якось знайти себе в цьому житті. До того ж ті ж українці роботу шукають не на польських чи британських сайтах, а часто саме на російськомовних», – підкреслив він.

Тоді як колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко наголосив, що це не перші провокаційні дії, які відбулися у Британії.

Тим часом росіяни заперечили свою причетність до провокацій у Сполученому Королівстві.

Відомо, що чотирьох українців підозрюють у підпалах майна прем’єр-міністра Великої Британії, що сталися протягом 4 днів, з 8 по 12 травня, у Лондоні. За версією слідства, чоловіки підпалили авто в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де він жив до того, як став премʼєром.

Серед підозрюваних – Роман Лавринович. Його затримала британська поліція у вівторок, 13 травня. Лавринович є уродженцем села Пнів, що біля Надвірної Івано-Франківської області. Сім'я Романа виїхала за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. У Лондоні Роман перебуває як біженець. 15 травня Лавриновичу висунули звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю. На слуханні в суді він говорив лише для підтвердження своїх даних українською мовою через перекладача.