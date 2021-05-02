Поліцейські на місці події знайшли ніж, пістолет та записку

Поліцейські знайшли мертвим військовослужбовця, якого підозрювали в замаху на вбивство іншого військового в Очакові на Миколаївщині. Попередня причина смерті – самогубство.

Як зазначає поліція в неділю, 2 травня, тіло чоловіка із порізами на шиї та руках знайшли напередодні в канаві поблизу сміттєзвалища в Очакові Миколаївської області. Згідно із попередньою причиною смерті, він скоїв самогубство. Остаточну версію встановить судово-медична експертиза.

«На померлому був одяг захисного кольору, схожий на форменний», – зазначено в повідомленні.

З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження. На фото, які опублікувала прес-служба поліції, також видно записку із написом «Кожному по заслугах його».

Особу чоловіка встановили – ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, якого підозрювали в замаху на вбивство іншого військового. Зранку 23 квітня останній отримав вогнепальне поранення в голову біля свого будинку в Очакові.