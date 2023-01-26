Підполковника СБУ викрито на державній зраді

Правоохоронці викрили та затримали підполковника СБУ одного з обласних управлінь за підозрою у державній зраді. Про це 26 січня повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.

За допомогою особистого мобільного телефону він фотографував документи. У подальшому, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази. Також з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.

Наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГУВБ СБУ.