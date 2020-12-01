За привласнення державних коштів двом підприємцям загрожує позбавлення волі

Двох підприємців, керівників будівельних фірм підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці документів, що призвело до присвоєння мільйона гривень бюджетних коштів під час будівництва військового гуртожитку у Яворові.

«Один із зловмисників, 43-річний львів’янин, директор будівельної компанії, уклав угоду із Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України на будівництво гуртожитку для військовослужбовців у місті Яворів. У період від жовтня 2019 року до травня 2020 року він складав акти виконаних робіт, куди вносив недостовірні дані, завищуючи об’єми виконаних робіт. Таким чином зловмисник заволодів бюджетними коштами у сумі понад 950 тисяч гривень», — повідомили у Нацполіції Львівщини.

Крім нього, підозрюють і директора ще одного підприємства, 45-річного мешканця Пустомитівського району, який уклав угоду з підприємством-забудовником на утеплення гуртожитку. За інформацією поліції, він використовував дешевші теплоізоляційні матеріали, що призвело до завищення вартості робіт на майже 120 тисяч гривень.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури підозрюють двох директорів у збитках державному бюджету на понад 1 мільйон гривень. Забудовнику повідомили про підозру за ч.3,5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення). Директору підприємства, що займалось утеплювальними роботами, – за ч.3 ст.191 ККУ.

30 листопада обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Як випливає із тендеру на Prozorro, забудовником гуртожитку військового містечка №53 у Яворові є ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник». За останні 1,5 роки там п'ять разів змінювався директор.