У Бахмуті Донецької області російські військові обстріляли готель. Натомість уночі Збройні Сили України вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, щоби зруйнувати плани ворога.

ZAXID.NET підсумовує 154 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі 27 липня Збройні сили України вдарили по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні. В оперативному командуванні «Південь» зазначили, що обстріли були здійснені не для руйнування інфраструктури, а щоби зруйнувати плани ворога та не дозволити йому маневрувати й підтягувати боєприпаси. Напередодні ж у районі села Ольгине на Херсонщині російські війська за допомогою авіації намагалися атакувати українські підрозділи, але помилково обстріляли своїх. Після цього сили ППО знищили власний ударний вертоліт Ка-52.

У Бахмуті Донецької області російські військові обстріляли готель, є загиблі та поранені. Також вони завдали ракетних ударів по Авдіївці та Торецьку. Від обстрілу росіянами Харкова вранці поранення дістали шестеро людей.

За інформацією Генштабу, ворог обстріляв з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА. Також від артилерії постраждали більше кілька десятків населених пунктів Харківщини і Донеччини, а також кілька в Запорізькій області. Росіяни намагають покращити позиці в напрямку Бахмута та Краматорська, проте безуспішно. Так само безуспішними були штурми у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, у Берестовому та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я. Авіаудари зафіксовані неподалік Серебрянки, Яколівки та Покровського, Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

На півдні ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Противник обстріляв з артилерії та танків близько десятка населених пунктів, завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 40 070 військових. Також було знищено:

танків – 1 738 (+1);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 971 (+12);

артилерійських систем – 883 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 258 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 190 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 726 (+4);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 847 (+12);

спеціальної техніки – 75 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілу готелю в Бахмуті загинули щонайменше дві людини. Рятувальники продовжуть розбирати завали.