Вибухи на одному з головних аеродромів російської авіації в окупованому Криму – росіяни стверджують, що відбулась детонація боєприпасів. Ворог обстрілював Миколаївщину, Харківщину, Дніпропетровщину, на сході та півдні – ситуація важка.

ZAXID.NET підсумовує сто шістдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни обстріляли околиці Миколаєва. За даними обласної влади, з початку повномасштабної війни на Миколаївщині росіяни знищили понад 9 тис. цивільних об’єктів, серед яких понад 300 навчальних закладів.

З ночі лунали вибухи на Дніпропетровщині, а також серія вибухів була й на Харківщині. На сході та півдні ситуація залишається важкою.

Маємо й хорошу новину. На військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Там розташований один з головних аеродромів російської авіації. Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.

За даними «Енергоатома», російський «Росатом» передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 42 640 військових. Також було знищено:

танків – 1 817 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 076 (+6);

артилерійських систем – 964 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 133 (+1);

літаків – 223 (+0);

гелікоптерів – 193 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 757 (+3);

крилатих ракет – 185 (+3);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 998 (+5);

спеціальної техніки – 87 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Один постраждалий унаслідок вчорашнього ракетного удару по Уманському району на Черкащині помер від отриманих поранень.