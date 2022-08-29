ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині, а російській військові продовжують обстрілювати мирні українські міста. Унаслідок атак по житлових кварталах Миколаєва є загиблі.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові обстрілювали житлові квартали Миколаєва, очільник області повідомляє, що унаслідок атак є загиблі. Вибухи лунали й на Харківщині, Дніпропетровщині, а також на Херсонщині.

Українські війська розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині. Також українські військові завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 47 100 військових. Також було знищено:

танків – 1 947 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 269 (+12);

артилерійських систем – 1 060 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 279 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 149 (+1);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 203 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);

крилатих ракет – 196 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 188 (+17);

спеціальної техніки – 101 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Окупанти обстрілюють житлові квартали Миколаєва, є загиблі.