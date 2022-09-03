ЗСУ похвалилися знищенням ворожої техніки за допомогою турецьких Bayraktar, а підрозділи протиповітряної оборони збили усі п’ять російських ракет, якими ворог намагався вдарити по Дніпру.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі підрозділи протиповітряної оборони збили усі п’ять російських ракет, якими ворог намагався вдарити по Дніпру. Росіяни вночі вісьмома ракетами також обстріляли промислові об’єкти та склади з гуманітарною допомогою у Краматорську та Слов’янську. Сторож з Краматорська отримав поранення, він перебуває у важкому стані.

Мінометні обстріли були зафіксовані на Сумщині, росіяни завдали ударів по Харківщині, вранці також були вибухи на Миколаївщині, загалом ситуація на півдні та сході залишається стабільно важкою.

ЗСУ похвалилися знищенням ворожої техніки за допомогою турецьких Bayraktar. За три дні пара БпЛА Bayraktar ТВ-2 знищила ворожої техніки на загальну вартість близько 26,5 млн доларів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 49 050 військових. Також було знищено: