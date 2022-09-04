Російські військові зруйнували елеватор з тисячами тонн зерна у Очакові, від обстрілів також потерпає Харків, де ракета влучила у ресторанний комплекс. Маємо й хороші новини – з Херсонщини. Над Високопіллям замайорів синьо-жовтий прапор

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові вдарили по Очакову Миколаївської області. Через обстріл був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, пошкоджені приватні будинки. Унаслідок ворожих обстрілів Харкова ракета влучила у ресторанний комплекс та спричинила велику пожежу.

Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо. Над Високопіллям на Херсонщині замайорів синьо-жовтий прапор. Впевненими кроками наші військові повертають окуповані території.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 49 500 військових. Також було знищено: