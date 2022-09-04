Підсумки 193 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Російські військові зруйнували елеватор з тисячами тонн зерна у Очакові, від обстрілів також потерпає Харків, де ракета влучила у ресторанний комплекс. Маємо й хороші новини – з Херсонщини. Над Високопіллям замайорів синьо-жовтий прапор
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські військові вдарили по Очакову Миколаївської області. Через обстріл був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, пошкоджені приватні будинки. Унаслідок ворожих обстрілів Харкова ракета влучила у ресторанний комплекс та спричинила велику пожежу.
Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо. Над Високопіллям на Херсонщині замайорів синьо-жовтий прапор. Впевненими кроками наші військові повертають окуповані території.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 4 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 49 500 військових. Також було знищено:
- танків – 2 049 (+15);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 430 (+27);
- артилерійських систем – 1 147 (+13);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 294 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 156 (+3);
- літаків – 236 (+1);
- гелікоптерів – 206 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 864 (+0);
- крилатих ракет – 203 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 276 (+8);
- спеціальної техніки – 106 (+1).
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