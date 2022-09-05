Окупанти також обмежили право на пересування жителів Херсонської області, там також поставили на паузу проведення референдуму. На Луганщині ЗСУ вдарили по Кремінній та знищили кілька сотень росіян.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто четвертий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові обстрілювали Сумщину, Миколаївщину та Харківщину. Дніпропетровщину обстріляли з «Ураганів», унаслідок чого є загибла. На півдні ЗСУ проводять контрнаступ, через що на Херсонщині окупанти поставили на паузу свій референдум. Окупанти також обмежили право на пересування жителів Херсонської області. Мешканцям заборонили будь-яким чином перетинати ріку Дніпро.

Ну і до хороших новин: бійці львівської 103-ї бригади тероборони форсували річку Сіверський Донець і відбили в російських окупантів село Озерне у Донецькій області.

ЗСУ вдарили по Кремінній на Луганщині і знищили до 400 росіян. Українські воїни вдарили по кількох будівлях, де перебували російські загарбники.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 49 800 військових. Також було знищено: