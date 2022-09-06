Підсумки 195 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Українські військові вбили уже понад 50 тис. росіян, які вторглись на нашу землю. Вранці сили ППО збили п’ять із шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря, а також вертоліт окупантів. Під обстрілами був Кривий Ріг, Нікополь, Харків, Миколаївщина, Сумщина та інші регіони.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вранці росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, де після удару виникла пожежа на нафтобазі. Уночі ворожі війська тричі обстріляли Нікополь з «Градів», удари припали на житловий квартал, двох поранених госпіталізували.
Зранку Повітряні сили України збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять із шести ворожих високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.
Унаслідок ворожих атак по Харкову росіяни зруйнували житловий будинок. Обстріли були зафіксовані й на Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині та у східних областях. На півдні та сході частина вибухів свідчить про успішну роботу ЗСУ. На Луганщині нашим захисникам вдалось частково просунутись вперед та закріпитись, а також з’явилась неофіційна інформація про звільнення ще одного села на Херсонщині.
Жителів міста Оріхів, яке розташоване приблизно за 63 км від Запоріжжя, закликали евакуюватися з міста через посилення бойових дій і ворожих обстрілів.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 6 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 50 150 військових. Також було знищено:
- танків – 2 077 (+9);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 484 (+25);
- артилерійських систем – 1 179 (+22);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 296 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 156 (+0);
- літаків – 236 (+0);
- гелікоптерів – 207 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);
- крилатих ракет – 209 (+4);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 305 (+19);
- спеціальної техніки – 109 (+2).
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