Українські військові вбили уже понад 50 тис. росіян, які вторглись на нашу землю. Вранці сили ППО збили п’ять із шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря, а також вертоліт окупантів. Під обстрілами був Кривий Ріг, Нікополь, Харків, Миколаївщина, Сумщина та інші регіони.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, де після удару виникла пожежа на нафтобазі. Уночі ворожі війська тричі обстріляли Нікополь з «Градів», удари припали на житловий квартал, двох поранених госпіталізували.

Зранку Повітряні сили України збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять із шести ворожих високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

Унаслідок ворожих атак по Харкову росіяни зруйнували житловий будинок. Обстріли були зафіксовані й на Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині та у східних областях. На півдні та сході частина вибухів свідчить про успішну роботу ЗСУ. На Луганщині нашим захисникам вдалось частково просунутись вперед та закріпитись, а також з’явилась неофіційна інформація про звільнення ще одного села на Херсонщині.

Жителів міста Оріхів, яке розташоване приблизно за 63 км від Запоріжжя, закликали евакуюватися з міста через посилення бойових дій і ворожих обстрілів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 50 150 військових. Також було знищено: