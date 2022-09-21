Підсумки 210 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
До теми
Ворожі війська обстріляли Харків, Запорізьку АЕС та місто Запоріжжя, неспокійно було на Сумщині та Дніпропетровщині. Тим часом президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію росіян і підтримку фіктивних референдумів.
ZAXID.NET підсумовує двохсот десятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі російські військові обстріляли Запорізьку АЕС попри присутність на її території інспекторів МАГАТЕ, а також атакували місто Запоріжжя. Загарбники вдарили по житлових кварталах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області.
Ворожі обстріли зафіксовані й на Сумщині, а також росіяни нанесли ракетний удар по Харкову, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок. Ситуація на сході та півдні залишається важкою.
Президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію росіян і сказав, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдумах про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів. Нагадаємо, що окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня і голосувати на них можна навіть онлайн.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 21 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 55 110 військових. Також було знищено:
- танків – 2 227 (+11);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 748 (+24);
- артилерійських систем – 1 340 (+17);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 318 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 168 (+0);
- літаків – 253 (+1);
- гелікоптерів – 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);
- крилатих ракет – 239 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 610 (+23));
- спеціальної техніки – 125 (+0).
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.