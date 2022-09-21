Ворожі війська обстріляли Харків, Запорізьку АЕС та місто Запоріжжя, неспокійно було на Сумщині та Дніпропетровщині. Тим часом президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію росіян і підтримку фіктивних референдумів.

ZAXID.NET підсумовує двохсот десятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські військові обстріляли Запорізьку АЕС попри присутність на її території інспекторів МАГАТЕ, а також атакували місто Запоріжжя. Загарбники вдарили по житлових кварталах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області.

Ворожі обстріли зафіксовані й на Сумщині, а також росіяни нанесли ракетний удар по Харкову, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок. Ситуація на сході та півдні залишається важкою.

Президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію росіян і сказав, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдумах про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів. Нагадаємо, що окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня і голосувати на них можна навіть онлайн.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 55 110 військових. Також було знищено: