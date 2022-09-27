ЗСУ відбили важливий для росіян населений пункт Куп’янськ-Вузловий. Обстріли Запоріжжя останнім часом стали майже щоденними, росіяни атакували Миколаїв, ворожі дрони збили й над Одещиною.

ZAXID.NET підсумовує двохсот шістнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

ЗСУ відбили в окупантів Куп'янськ-Вузловий в Харківській області. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян, бо там розташована велика залізнична станція, яку ворог використовував для доставки техніки з Бєлгородської області. Під російською окупацією досі перебуває менше ніж 6% Харківської області.

Росіяни випустили майже 90 снарядів по Дніпропетровщині, останнім часом обстріли Запоріжжя стали майже щоденними, уночі росіяни випустили 10 ракет С-300 в об’єкти інфраструктури. Ворог вдарив й по центру Миколаєва із реактивних систем залпового вогню, артилерійські удари були нанесені й по Очакову.

Сили ППО вранці збили три іранські дрони-камікадзе над Одещиною, ця область ворог не перестає атакувати з 23 серпня. Над Миколаївщиною знищили російський штурмовик Су-25, а також три іранські безпілотники-камікадзе «Shahed-136», які атакували область.

Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд. За даними розвідки, загарбники перестали випускати з міста жителів окупованого Енергодару та посилили контроль за персоналом Запорізької АЕС.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 57 750 військових. Також було знищено: