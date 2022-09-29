Із російського полону звільнили ще шістьох українців. Ворожі війська обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, лише за одну годину було зафіксовано 55 вибухів. Під прицілом був і Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони.

ZAXID.NET підсумовує двохсот вісімнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих і п'ятьох поранених. Чергового удару ракетою типу С-300 зазнав і Миколаїв, було пошкоджено музей і навчальний заклад.

Росіяни знову атакували Запоріжжя, сили протиповітряної оборони ЗСУ змогли знешкодити кілька ракет. Ворожі військові обстріляли й місто Краматорськ Донецької області, унаслідок атаки 11 людей отримали поранення.

Вдень 29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, всього лише за одну годину було зафіксовано 55 вибухів.

За минулу добу на південних рубежах українські військові завдали ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки ворога.

І до хороших новин: з російського полону звільнили чотирьох морпіхів, які брали участь в обороні Маріуполя, та двох цивільних.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 58 580 військових. Також було знищено: