Росіяни знову наносили удари по Дніпропетровщині, де пошкодили лінію електропередач, унаслідок атак по Запорізькій області є двоє загиблих. Міністр оборони України розповів про причини сповільнення наступу ЗСУ на Херсонщині, а на Донеччині росіяни передислоковують свої війська до цивільних об’єктів.

ZAXID.NET підсумовує 245 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські окупанти вдарили ракетами по населеним пунктам Оріхів та Преображенка, що у Запорізькій області. Відомо про загибель двох людей. Ворожі обстріли були зафіксовані й у Дніпропетровській області. Росіяни накрили Нікопольщину з «Градів», пошкоджена лінія електропередач, але мешканці не постраждали.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив причини сповільнення наступу ЗСУ на Херсонщині. Українські військові продовжують контрнаступ, але йому перешкоджають погані погодні умови.

На півдні України збили першу російську ракету за допомогою мобільного застосунку єППО. Ракету за допомогою застосунку збили ще 22 жовтня, але відомо про це стало лише через чотири дні.

Щодо сходу країни, то тривають складні бої. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що на Донеччині росіяни передислоковують свої війська до шкіл, дитсадків, бізнес-центрів і супермаркетів, щоб прикритись місцевими жителями і обмежити ЗСУ у нанесенні ударів по ворогу.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 68 900 військових. Також було знищено: