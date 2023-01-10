Від ударів по Очаківській громаді пошкоджено понад 200 житлових будинків, відомо, що росіяни влучили в склад старих залитих бетоном мін. На сході та півдні ситуація залишається складна – найважче у Соледарі на Донеччині.

ZAXID.NET підсумовує 321 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогодні росіяни знову обстріляли Херсон та деокуповані населені пункти на правому березі Дніпра. Ворог щоденно наносить десятки ударів по Херсонщині, за минулу добу росіяни обстріляли область 46 разів, є загиблі та поранені.

На Миколаївщині був зафіксований черговий удар по Очаківській громаді. Унаслідок вчорашніх ударів постраждали 15 людей, а вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків. Відомо, що росіяни влучили в склад старих залитих бетоном мін.

Наразі найскладніша ситуація на східному фронті – у Соледарі Донецької області. За добу по Соледару було нанесено 86 ворожих ударів.

На думку британської розвідки, російські війська посилили тиск на Бахмут, однак вони навряд чи оточать місто, де тривають запеклі бої, найближчим часом.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 112 470 осіб військових. Також було знищено: