Біля Соледару та Кремінної РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами. Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю та пошкодили об'єкти інфраструктури, у Гуляйполі унаслідок ворожого удару є загибла. Генштаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська намагатимуться захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати решту Запорізької області.

ZAXID.NET підсумовує 323 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили об'єкти інфраструктури і житлові будинки. Унаслідок російських обстрілів Гуляйполя Запорізької області загинула жінка.

Російські війська завдають ударів по Очаківській громаді Миколаївщини з Кінбурнської коси. Ворог не припиняє тероризувати жителів населених пунктів Херсонської області вздовж правого берега річки Дніпро.

Найзапекліші бої тривають у районах Соледара, Параскіївки, Бахмута та Кліщіївки. За даними британської розвідки, бої біля Соледару та Кремінної РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами.

Генеральний штаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати решту Запорізької області.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), нездатність вирішити проблему нестачі боєприпасів перешкоджає Росії йти у наступи.

На кордоні з Білоруссю почали будувати додаткові укріплення, лише в один день на допомогу прийшли понад 150 добровольців.

Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні.

Втрати ЗСУ та мирного населення

Станом на ранок 12 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 113 390 осіб військових. Також було знищено: