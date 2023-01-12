Підсумки 323 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Біля Соледару та Кремінної РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами. Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю та пошкодили об'єкти інфраструктури, у Гуляйполі унаслідок ворожого удару є загибла. Генштаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська намагатимуться захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати решту Запорізької області.
ZAXID.NET підсумовує 323 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили об'єкти інфраструктури і житлові будинки. Унаслідок російських обстрілів Гуляйполя Запорізької області загинула жінка.
Російські війська завдають ударів по Очаківській громаді Миколаївщини з Кінбурнської коси. Ворог не припиняє тероризувати жителів населених пунктів Херсонської області вздовж правого берега річки Дніпро.
Найзапекліші бої тривають у районах Соледара, Параскіївки, Бахмута та Кліщіївки. За даними британської розвідки, бої біля Соледару та Кремінної РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами.
Генеральний штаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати решту Запорізької області.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), нездатність вирішити проблему нестачі боєприпасів перешкоджає Росії йти у наступи.
На кордоні з Білоруссю почали будувати додаткові укріплення, лише в один день на допомогу прийшли понад 150 добровольців.
Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні.
Втрати ЗСУ та мирного населення
Станом на ранок 12 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 113 390 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 094 (+0);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 159 (+0);
- артилерійських систем – 2 082 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 437 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 218 (+1);
- літаків – 285 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3);
- крилатих ракет – 723 (+0);
- катерів/кораблів – 17 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 826 (+0);
- спеціальної техніки – 184 (+0).