У росіян залишилось дронів лише на кілька масштабних атак, тим часом ЗСУ формують перші у світі роти ударних безпілотників. У Чорному та Середземному морях Росія тримає сім ракетоносіїв загальним залпом 84 «Калбіри». Унаслідок нових атак на Харківщині, Херсонщині та Донеччині є загиблі та поранені.

ZAXID.NET підсумовує 338 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українські військові формують перші у світі роти ударних безпілотників. Командування вже відібрали військовослужбовців, які їх очолять.

Щодо безпілотників, то, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), у російських військ лишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів. Росія веде переговори з Тегераном про надання більшої кількості систем озброєнь іранського виробництва.

За даними Військово-Морських Сил України, у Чорному та Середземному морях Росія тримає сім ракетоносіїв загальним залпом 84 «Калбіри». Тож варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Протягом п’ятниці росіяни завдали 24 авіаційних та сім ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Не зважаючи на значні втрати, з метою покращити тактичне положення противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 124 710 осіб військових. Також було знищено: