Окупанти обстріляли Харківщину, Херсонщину, вдарили з РСЗВ по житлових кварталах Покровська на Донеччині. Ситуація на Бахмутському напрямку є найскладнішою з-поміж усього фронту, також важким є Вугледарський напрямок. Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

ZAXID.NET підсумовує 357 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили з РСЗВ «Смерч» по житлових кварталах Покровська на Донеччині. Щонайменше 12 поранених, частина яких перебуває під завалами, також відомо про одну загиблу людину.

Окупанти знову обстріляли лікарню у Бериславі на Херсонщині, є поранений. На Харківщині росіяни обстрілювали Куп’янськ, є пошкоджені житлові будинки, проте за попередніми даними обійшлось без жертв.

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Бахмутському напрямку є найскладнішою з-поміж усього фронту, також складною є ситуація на Вугледарському напрямкку.

Росія не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ, який, серед іншого, передбачає заборону поставок до Росії компонентів для електроніки та деталей реактивних двигунів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 139 770 осіб військових. Також було знищено: