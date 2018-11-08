У кого і наскільки зростуть соціальні допомоги з 1 грудня 2018 року?.

Мінімальна пенсія з грудня 2018 року зросте на 62 грн

З 1 грудня 2018 року в Україні зростає прожитковий мінімум. Для непрацюючих громадян він становитиме 1497 грн, був – 1435 грн. У зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму пенсіонери вже у грудні отримають перераховані пенсії.

Пенсії, як повідомила ZAXID.NET заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Іванкова, перерахують переважній більшості пенсіонерів.

Передусім, зросте мінімальна пенсія - з 1 грудня вона становитиме 1497 грн.

Станом на 1 листопада 2018 року, за словами Руслани Іванкової, на Львівщині проживає понад 80 тис. пенсіонерів, які отримують пенсію в розмірі 1452 грн. (за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу) і понад 40 тис. пенсіонерів, які отримують пенсію в розмірі 1435 грн. (за відсутності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу). З 1 грудня їхні пенсійні виплати зростуть до 1497 грн.

Перерахують пенсії і тим, хто отримує максимальний розмір пенсії. Таких пенсіонерів на Львівщині 395. З грудня вони отримуватимуть 14970 грн ( до грудня отримували 14350 грн).

«Окрім мінімальних та максимальних розмірів пенсій з 1 грудня 2018 року також будуть перераховані надбавки, підвищення та інші виплати, які встановлюються до пенсій, розмір яких розраховується, виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожного будуть різні. Зараз іде перерахунок пенсій, точніше сказати про те, наскільки зростуть пенсійні виплати можна буде наприкінці листопада», - повідомила Руслана Іванкова.

Тож у грудні дещо більші пенсії отримають ті, у кого є понаднормативний стаж, громадяни, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника, ветерани війни, орденоносці тощо.

Наступного перерахунку пенсій слід очікувати у березні 2019 року. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, тоді буде проведено осучаснення пенсій за формулою - сумою 50% зростання рівня інфляції та 50% зростання середніх зарплат за 2018 рік.

«Якщо інфляція цього року буде 12%, як прогнозується, то до розрахунку береться 6%. Фонд оплати праці зріс за вісім місяців на 25%, тобто до розрахунку береться 12,5%. У сумі це 18,5%. Це означає, що зростання пенсій відбудеться до 20% від тих розмірів пенсій, які є сьогодні», - пояснив Андрій Рева.