На Львівщині різні види соціальних допомог отримує 170 тис. мешканців

В Україні з 1 грудня 2018 року зросте прожитковий мінімум. Він становитиме 1853 грн (був 1777 грн) на одну особу на місяць. Відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані. Це підвищення прожиткових мінімумів для різних категорій громадян передбачено у держбюджеті на 2018 рік.

Як повідомив ZAXID.NET начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА Василь Гельбич, у Львівській області станом на 1 листопада різні види соціальних допомог отримує майже 170 тис. мешканців області.

ZAXID.NET з’ясував, наскільки і у кого зростуть соціальні виплати з 1 грудня 2018 року.

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення

З 1 грудня вони будуть такі:

для дітей віком до 6 років – 1626 грн (був 1559 грн),

дітей віком від 6 до 18 років – 2027 грн (1944 грн),

працездатних осіб – 1921 грн (1841 грн),

осіб, які втратили працездатність – 1497 грн (1435 грн).

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами або так звані «декретні»

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 грудня 2018 року вона не може бути меншою, ніж 485,25 грн (була 460,25 грн).

Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, наразі не підвищується, вона залишається такою, якою була досі - 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

У кожного сума цієї допомоги буде різною, бо її розмір дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Скажімо, у сім’ї проживає дві особи: мати-одиначка і семирічна дитина. Жінка отримує мінімальну зарплату 3725 грн. Середньомісячний дохід родини – 1862,50 грн (3725 грн:2). Така сім’я з грудня отримуватиме допомогу у розмірі 164,50 (2027 грн-1862,50).

Утім, встановлюється максимальний розмір допомоги, які держава буде виплачувати таким сім'ям. З грудня він буде такий:

• для дітей до 6 років становитиме 1626 грн (1559 грн),

• від 6 до 18 років – 2027 грн (1944 грн),

• від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1921 грн (1841 грн).

Якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї більший, ніж прожитковий мінімум на дитину відповідного віку, то такій сім'ї допомогу не виплачуватимуть.

Скажімо, зарплата одинокої матері становить 10 000 грн. Плюс сім’я отримує аліменти у розмірі 2 000 грн. Середньомісячний дохід на одного члена родини – 6 000 грн (12000:2). Така родина не буде отримувати державної допомоги.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини.

Для дітей до 6 років вона надається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 3252 грн (була 3118 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника - 1435 грн. То розмір допомоги буде - 1817 грн (3252 – 1435 = 1817 грн).

Від 6 до 18 років: як різниця між двома прожитковими мінімумами для дітей цього віку – 4054 грн (3888 грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, ця допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 3252 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 4054 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років з грудня становить 813 грн (779,50 грн), від 6 до 18 років – 1013,50 грн (972 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший, ніж 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більший 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З 1 грудня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі:

для працездатних осіб – 403,41 грн (386,61 грн),

для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1497 грн (1435 грн),

для дітей віком до 6 років –1382,10 грн (1325,15 грн),

для дітей віком від 6 до 18 років – 1722,95 грн (1652,40 грн),

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –1632,85 грн (1564,85 грн).

Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Окрім того, для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%.

Для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, а також для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) у Книзі реєстрації народжень провадиться за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20%.

Також додатково розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років - на 250 грн, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.

Допомога інвалідам з дитинства

- Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 3074,90 грн (раніше - 2960,40 грн), підгрупа Б – 2245,50 грн (2178,00 грн);

- Інваліди з дитинства II групи – 1497,00 грн (1452.00 грн);

- Інваліди з дитинства III групи –1497,00 грн (1452,00 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 грудня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 1853 грн ( досі був 1777 грн).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію (бракує стажу):

1. Громадяни, які досягли віку 63 роки та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства, з грудня 2018 року отримуватимуть допомогу у розмірі 1497 грн (1435 грн).

2. Державна соціальна допомога інвалідам з грудня 2018 року для інвалідів І, ІІ і ІІІ груп – 1497 грн (1435 грн).

3. Державна допомога матерям-героїням становитиме 1497 грн (1435 грн ).

4. Державна соціальна допомога священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» займали посади в релігійних організаціях, становитиме 1497 грн (1435 грн).

Допомога за померлого годувальника

Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника. З 1 грудня розміри цієї допомоги будуть такі:

на одну дитину – 1435 грн,

на двох дітей – 1722 грн,

на трьох дітей і більше – 2152,50 грн.

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менший, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів з грудня 2018 року буде такий:

для дітей до 6 років не менше 813 грн (1626 х 50%).

для дітей від 6 до 18 років — 1013,5 грн (2017 х 50%).