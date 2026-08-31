Пенсії переглянуть в індивідуальному порядку

У вересні 2026 року перегляду пенсій в Україні не планується. Попри це, окремі категорії зможуть отримати доплати чи провести індивідуальний перерахунок. Про кого і про які суми йдеться, читайте на сайті ZAXID.NET.

Гарантований мінімум

Для певних категорій пенсіонерів встановлена мінімальна сума, нижче якої не може бути виплата. У 2026 році мінімальна пенсійна виплата в розмірі 4213 грн передбачена для непрацюючих пенсіонерів від 65 років, які мають повний страховий стаж:

від 30 років для жінок;

від 35 років для чоловіків. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Пенсіонерам цієї категорії, які отримують менше мінімуму, зроблять надбавку, що підвищить загальну виплату до суми 4213 грн.

Додатковий стаж

У вересні також перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, які заробили 24 місяці стажу з моменту попереднього перегляду або призначення виплат. Суму проіндексують з урахуванням нового стажу та зарплати за останні два роки. Цій категорії пенсіонерів необхідно звернутися у ПФУ з відповідною заявою та документами.

Вікова доплата

Традиційно, надбавки до пенсії отримають пенсіонери, яким у вересні виповниться 70, 75 або 80 років. Доплата у розмірі 300, 456 та 570 грн відповідно буде нарахована автоматично, проте кожна наступна надбавка вже включатиме суму попередньої. Також слід зважати на те, що доплату за віком можуть отримати лише ті, у кого пенсія не перевищує 10,34 тис. грн.

Самотні пенсіонери від 80 років, які потребують догляду, також можуть звернутися в ПФУ зі заявою для отримання відповідної виплати в розмірі 1038 грн.