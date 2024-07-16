Безпілотник скинув вибуховий пристрій на завод низьковольтної апаратури в Кореневому

На заводі низьковольтної апаратури у Курській області Росії виникла пожежа нібито після атаки українських БпЛА. Про це уночі вівторка, 16 липня, повідомили пропагандистські Telegram-канали та місцева влада.

Зазначається, що завод низьковольтної апаратури розташований у селищі міського типу Коренево. Пожежа, яка виникла, охопила площу 400 м2. За даними каналу Mash, робітники евакуювалися до прибуття пожежників – попередньо, постраждала одна людина.

Згодом тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що нібито український безпілотник скинув вибуховий пристрій на завод низьковольтної апаратури в Кореневому.

«Горить один із технологічних цехів. Його гасять пожежники з двох районів. Ніхто з робітників не постраждав», – заявив Смирнов.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО було знищено дев'ять БпЛА над територією Ростовської області, та по одному БпЛА над територією Бєлгородської, Курської, Воронезької областей та один БпЛА над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострова.