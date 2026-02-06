Україна повернула з російського полону понад 150 військових

У четвер, 5 лютого, з російського полону в Україну повернули двох військовослужбовців з Рівненщини – Юрія Данилишина та Василя Романчука. Про це 6 лютого повідомили виконувач обовʼязків голови Острозької громади Костянтин Кирилюк і голова Гощанської громади Микола Панчук.

Юрій Данилишин родом із села Дерев’янче Острозької громади. Як повідомив Костянтин Кирилюк, військовий ще з часів АТО став на захист України та має статус учасника бойових дій. На початку повномасштабного вторгнення Юрія мобілізували до лав ЗСУ, а з 28 травня 2022 року він вважався зниклим безвісти.

Лише у лютому 2025 року родина отримала підтвердження, що Юрій Данилишин перебуває в російському полоні. Вдома на нього чекали дружина та дві малолітні доньки, які проживають на Вінниччині.

Другий звільнений військовий – 38-річний Василь Романчук, житель села Мощони Гощанської громади. За словами Миколи Панчука, захисник перебував у полоні з травня 2022 року, а офіційне підтвердження про це родина отримала лише в березні 2023-го.

«Майже чотири роки боротьби, витримки, молитов та віри. Сьогодні наш захисник уже на рідній українській землі», – зазначив голова громади.

Наразі Василь Романчук проходить реабілітацію. Після відновлення він повернеться до громади.

Нагадаємо, 5 лютого Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, найстаршому зі звільнених – 63 роки, наймолодшому – 23.

Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 2 жовтня 2025 року.