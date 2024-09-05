Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не нарахувала додаткові виплати (100 тис. грн на місяць) солдату під час перебування на лікування через важке поранення на фронті. Суд став на бік солдата та зобов’язав частину нарахувати йому невиплачені гроші.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся солдат, який під час воєнного стану отримав важке поранення у зоні бойових дій на Донеччині. Він подав позов до військової частини, яка не виплатила йому додаткові 100 тис. грн на місяць під час перебування на лікуванні після поранення. Військовий провів приблизно півтора місяці на лікуванні наприкінці 2023 та на початку 2024 року.

У матеріалах справи є позиція військової частини, яка не нарахувала додаткові виплати начебто тому, що солдат не надав документи, які б підтверджували, що лікування було пов’язане із пораненням, отриманим під час захисту Батьківщини. Відзив на позовну заяву представник військової частини не подав.

Справу розглянув суддя Андрій Осташ, який дослідив надані матеріали. Суддя встановив, що військовий отримав важке поранення у жовтні 2022 року на Донеччині, після цього неодноразово перебував на лікуванні у медичних закладах. Його поранення, згідно з довідок ВЛК, визнане таким, що пов’язане із захистом Батьківщини. На думку судді, саме тому, у вказаний у позові період перебування на лікуванні, солдат мав право на отримання збільшеної додаткової винагороди (100 тис. грн на місяць).

Суддя повністю задовольнив позовні вимоги солдата, визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав нарахувати невиплачені під час лікування додаткові 100 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити.