Загоряння відбулося нібито внаслідок влучання ракети

У ніч на 28 липня на території тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині, спалахнула пожежа на нафтобазі росіян. Окупаційна влада міста повідомила у п'ятницю, 28 липня, про вибух в районі нафтобази, після чого спалахнула пожежа.

У тимчасово окупованому Шахтарську, розташованому за 35 км східніше від Донецька, сталася пожежа на нафтобазі. За даними окупаційних каналів, пожежа сталася приблизно о 2:30 ночі внаслідок влучання ракети.

За попередньо інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає. Коментарів щодо пожежі на нафтобазі з боку міноборони Росії не було. Також поки що загоряння нафтобази не прокоментували у Міноборони України.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно, що пожежу на нафтобазі не змогли загасити до ранку. Станом на 8 ранку невідомо, чи окупанти загасили вогонь.

Зазначимо, окрім атаки на нафтобазу в Шахтарську окупанти 28 липня повідомили про чергову атаку на Москву невідомим безпілотником. За даними російського міноборони, один дрон намагався дістатися міста. Традиційно в атаці Росія звинуватила Україну.