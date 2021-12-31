Заледенілі автомобілі на кораблі «Сонце Ріо»

Корабель з панамською пропискою і теплою назвою доправляв японські автомобілі з Південної Кореї до порту Владивосток. На шляху до пункту прибуття він натрапив на екстремальні погодні умови, через які став більше схожим на «Кригу Рейк'явіка», ніж на «Сонце Ріо».

Щоб звільнити авто від криги, використовуються різні засоби – від реагентів до пожежних гідрантів та навіть ломів, тому іноді машини отримують пошкодження.

Заморожені автомобілі. Фото Autojosh.com

Sun Rio курсує за маршрутом Владивосток – Тояма – Пусан. На кораблі до російського порту прибули лише японські моделі автомобілів, включаючи Honda Fit/Jazz та Toyota Tank/Roomy.