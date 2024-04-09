Водія з пасажиркою діставали рятувальники

У середу, 9 квітня, на автодорозі Н-09 між селеми Стеблівка та Сокирниця Хустського району водій Chery Amulet з’їхав з дороги і врізався в дерево. Чоловіка разом з пасажиркою з понівеченої автівки діставали рятувальники. Водій – в реанімації у важкому стані.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, після зіткнення з деревом, від потужного удару автомобіль розвернуло в інший бік, а водія з пасажиркою затиснуло.

«До місця виклику було направлено відділення рятувальників з Хуста, які деблокували потерпілих за допомогою гідравлічного інструменту та передали медикам екстреної допомоги», – інформують у ДСНС.

Постраждалий чоловік – у реанімації у важкому стані. Стан жінки – середньої важкості. Усі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.