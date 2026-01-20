У дописі про мобілізацію він показав 415-й автомобіль, придбаний для ЗСУ під час війни

Український письменник і волонтер Андрій Любка мобілізувався до лав ЗСУ. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці ввечері у вівторок, 20 січня.

Рішення про службу в армії, говорить 38-річний Андрій Любка, він ухвалив ще в жовтні. Після цього обрав підрозділ, завершив робочі проєкти і тепер проходитиме базову військову підготовку. Наразі письменник не розголошує, де саме служитиме.

«Волонтерська робота, заходи культурної дипломатії закордоном і громадська активність в Україні були важливими і корисними. Але війна триває і настав час рухатися далі – бути не тільки для ЗСУ, але і в ЗСУ. Якщо хочемо вистояти і перемогти, то служити мають усі – безвідносно до того, наскільки корисними ми були в тилу. Настала моя черга – і це по-чесному», – написав Андрій Любка.

38-річний Андрій Любка – український письменник і перекладач, лауреат польсько-української літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського-2024, премії імені Юрія Шевельова за модерну есеїстику (збірка «Саудаде», 2017 рік).

Андрій Любка – автор романів «Карбід», «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан», «Малий український роман». У 2022 році вийшла його збірка есеїв «Щось зі мною не так». З початку повномасштабного вторгнення письменник придбав для ЗСУ 415 автомобілів завдяки своїм зборам на армію. Письменник одружений і має двох доньок.