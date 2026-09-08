Німеччина підтримає створення щита для захисту українських міст від атак РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту City Dome («Міський купол»), у межах якого Німеччина підтримає створення системи захисту українських міст від російських атак. Про це він заявив перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 8 вересня, передає «Європейська правда».

«Я радий, що важливий проєкт City Dome зараз реалізується. У межах цього проєкту Німеччина підтримає створення щита для захисту українських міст від атак безпілотників та ракет», – повідомив Пісторіус.

Пісторіус додав, що, окрім зміцнення протиповітряної оборони України, Німеччина робить значний внесок у нарощування інших спроможностей Збройних сил України.

«Ми продовжуватимемо безперервні постачання безпілотників та боєприпасів великої дальності для стабілізації фронту. Окрім поточних заходів підтримки, Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії. Боєприпаси будуть закуплені через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони та надані Україні», – розповів німецький міністр.

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Нагадаємо, 8 вересня Пісторіус також заявив, що Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для ЗРК Patriot із запасів Бундесверу. Поставки мають відбутися до початку зими.

Також Україна закупить в Німеччини керовані ракети для систем ППО IRIS-T у межах оборонної частини з кредиту Євросоюзу на загальну суму 90 млрд євро.

Окрім цього, країни-члени Євросоюзу дозволили Україні використати 3,2 млрд євро з європейського кредиту на закупівлю ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних систем Patriot.