Мінцифри налагодило співпрацю з тіктоком у блокуванні незаконної реклами казино

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity спільно з соцмережею «Тікток» заблокувало 33 акаунти, які порушували українське законодавство та рекламували азартні ігри. Про це повідомили у понеділок, 27 жовтня, у пресслужбі міністерства цифрової трансформації.

Мінцифри розпочало співпрацю з тіктоком у боротьбі проти незаконної реклами казино у соцмережах. Наразі міністерство заблокувало 33 акаунти.

«Сумарне охоплення цих профілів перевищує 365 тисяч підписників. Ще 20 сторінок з аудиторією понад 625 тисяч чекають на перевірку», – повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Голова PlayCity Геннадій Новіков пояснив, що агентство надсилає скаргу до тіктоку, і через кілька днів акаунт, на який скаржиться установа, блокується. Зазначається, що українському агентству вдалося налагодити процес співпраці з соцмережею – раніше скарги опрацьовувалися значно довше.

Які саме акаунти заблокували за рекламу казино в тіктоці, у пресслужбі міністерства не уточнили.

Нагадаємо, PlayCity неодноразово штрафувало блогерів за рекламу казино в інстаграмі. Зокрема, 5 вересня агентство оштрафувало на майже 5 млн грн блогерку Русалочку XL, а 23 жовтня – хмельницьку блогерку Таньку Гуску.