Площа загоряння сягнула 1000 м²

У неділю, 10 березня, у російському Санкт-Петербурзі поблизу місцевого аеропорту «Пулково» загорілася територія промислової зони «Горєлово». Через масштабне загоряння та дим роботу аеропорту обмежили, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Вогонь зайнявся за невідомих причин у промзоні, розташованій за 2 км на південний захід від аеропорту. На відео, оприлюднених очевидцями видно великий стовп диму.

Через сильне задимлення та пожежу поблизу аеропорту керівництво «Пулково» запровадило обмеження у роботі аеропорту. План «Ковьор» не дозволяє літакам здійснювати посадку та злітати з територій аеропорту.

Вогонь охопив приблизно 1000 м² складських приміщень. На момент публікації пожежу не вдалося загасити.

Наразі місцева влада не повідомила про причини загоряння. Водночас у російському МНС заявили про двох постраждалих внаслідок пожежі.