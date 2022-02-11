Із понеділка,14 лютого, ужгородські школярі 1-4 класів повертаються до звичайного режиму навчання, однак 5-11 класи наразі продовжать навчатися дистанційно. Відповідне рішення прийняли на у п’ятницю, 11 лютого, на засіданні міської протиепідемічної комісії.

Як повідомляє прес-служба Ужгородської міськради, минулий тиждень був піковим щодо захворюваності на грип, ГРВІ, зараз спостерігається зниження кількості хворих, зокрема дітей, але захворюваність на коронавірус залишається високою.

«Попри те, що Закарпатська область з 11 лютого у червоній зоні, усі заклади освіти Ужгорода були готові відновити роботу у звичному режимі, адже усі педагогічні працівники вакциновані. Однак зважаючи на те, що кількість хворих усе ще значна, прийняли рішення продовжити для середньої та старшої шкільної ланки дистанційне навчання», – уточнюють в Ужгородській міськраді.

Нагадаємо, перехід на дистанційне навчання в Ужгороді оголосили з 24 січня: всі загальноосвітні, мистецькі та спортивні школи з того часу навчалися тільки онлайн. Натомість дитячі садочки у місті продовжували роботу у звичному режимі. Через стрімке зростання захворюваності на коронавірус серед дітей на Закарпатті обласна комісія ТЕБ та НС також рекомендувала перейти на дистанційне навчання усім школам.

Зазначимо, станом на четвер, 10 лютого, кількість мешканців Ужгорода, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 за минулу добу становить 220, із початку пандемії, – 19 769. Загалом по Закарпатській області зафіксовано 767 нових випадків захворювання на ковід, кількість захворілих із початку пандемії – 107 087.