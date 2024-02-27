Податківиця з Кіровоградщини отримала підозру за допомогу підприємцю уникнути податків
Держава недоотримала майже 3,4 млн гривень податків
На Кіровоградщині працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовицю податкової інспекції, яка допомагала місцевому підприємцю ухилятися від податків. Про це повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 27 лютого.
Слідчі встановили, що жінка поєднувала службові повноваження з тим, що неофіційно вела бухгалтерію для місцевого підприємця, який займався будівництвом доріг та автострад.
«Він подав заяву до податкової про застосування спрощеної системи оподаткування. Фігурантка знала про реальні прибутки підприємця, що в рази перевищували допустимий обсяг доходів, передбачених спрощеною системою, проте задовольнила його заяву», – йдеться у повідомленні.
Таким чином підприємець зекономив майже 3,4 млн гривень, які своєю чергою недоотримала держава. Правоохоронці викрили податківицю та оголосили їй про підозру у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.
Нагадаємо, у Чернівецькій області підприємці організували схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих фруктів та овочів. Загалом буковинці не доплатили в бюджет країни понад 6 млн грн.