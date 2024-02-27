Жінці загрожує до шести років позбавлення волі

На Кіровоградщині працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовицю податкової інспекції, яка допомагала місцевому підприємцю ухилятися від податків. Про це повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 27 лютого.

Слідчі встановили, що жінка поєднувала службові повноваження з тим, що неофіційно вела бухгалтерію для місцевого підприємця, який займався будівництвом доріг та автострад.

«Він подав заяву до податкової про застосування спрощеної системи оподаткування. Фігурантка знала про реальні прибутки підприємця, що в рази перевищували допустимий обсяг доходів, передбачених спрощеною системою, проте задовольнила його заяву», – йдеться у повідомленні.

Таким чином підприємець зекономив майже 3,4 млн гривень, які своєю чергою недоотримала держава. Правоохоронці викрили податківицю та оголосили їй про підозру у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області підприємці організували схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих фруктів та овочів. Загалом буковинці не доплатили в бюджет країни понад 6 млн грн.