Мешканець міста Монастириська 15 травня опублікував фото з заправки, де завищили ціни

АЗС «Атом» на Тернопільщині перевіряють через можливе завищення цін. Станом на неділю, 15 травня, на одній з заправок цієї мережі бензин А-92 продавали за 65 грн, а дизель – за 68 грн. Це на 24 грн вище за допустимі ціни, встановлені урядом.

Про перевірку повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, загалом за резервами пального та його цінами на АЗС слідкують 19 моніторингових груп.

«Розпочато три позапланові перевірки щодо застосування державних регульованих цін. Є інформація щодо неправомірного підвищення цін на пальне на АЗС «Атом». Вона перевіряється Головним управлінням Державної податкової служби у Тернопільській області», – зазначив він.

У неділю, 15 травня, у Facebook мешканець міста Монастириська Василь Могильницький опублікував фотографію з заправки «Атом» на в'їзді у місто. Судячи з фото, на той момент бензин марки А-92 коштував 65 грн за літр, а дизпаливо – 68 грн за літр.

Нагадаємо, Міністерство економіки України 14 травня встановило нові граничні ціни на пальне. Відповідно преміальні марки пального можуть реалізовуватися з 5% надбавкою: бензин А-95 – за 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л. За завищення цін можуть штрафувати.