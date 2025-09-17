Зрадників затримали, коли вони встановлювали відеокамеру біля оборонного об’єкта

Служба безпеки України у середу, 17 вересня, повідомила про затримання агентурної пари російської ФСБ, яка розставляла «відеопастки» у багатоповерхівках, щоб коригувати удари по Києву.

Відомо, що замовлення росіян виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина. Для наведення ворожих атак вони встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів. За допомогою цих пристроїв росіяни планували відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, окупантів цікавили координати з яких працює українська ППО.

Під час розслідування встановили, що переважну більшість «відеопасток» підозрювані облаштували у вікнах верхніх поверхів багатоповерхівок у Київській та Чернігівській областях.

Також агенти «гастролювали» по різних містах північних регіонів України, де шукали будинки поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури. Крім цього, фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій «Укрзалізниці» та магістральних колій.

«Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи з убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони встановлювали відеокамеру у квартирі неподалік оборонного об’єкта», – додають у дописі.

Слідчі повідомили їм про підозру за державну зраду. За це російські агенти можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ у понеділок, 15 вересня, повідомила про викриття російського агента у лавах ЗСУ, який попереджав окупантів про дронові атаки Сил оборони.