Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини
16 грудня на дорогах буде туман видимістю 200-500 метрів
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 14:330
Ввечері 15 грудня та у середу, 16 грудня, на дорогах Львівщини буде сильний туман та ожеледиця. Як повідомляє ДСНС Львівщини, синоптики оголосили у області штормове попередження.
За даними синоптиків регіонального центру з гідрометеорології, у середу, 16 грудня, у Львові та області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня очікується туман видимістю 200-500 метрів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
Під час ожеледиці водіям радять бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.
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