Ввечері 15 грудня та у середу, 16 грудня, на дорогах Львівщини буде сильний туман та ожеледиця. Як повідомляє ДСНС Львівщини, синоптики оголосили у області штормове попередження.

За даними синоптиків регіонального центру з гідрометеорології, у середу, 16 грудня, у Львові та області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня очікується туман видимістю 200-500 метрів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Під час ожеледиці водіям радять бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.