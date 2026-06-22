23 червня на Львівщині буде до 29°С тепла

У вівторок, 23 червня, у Львові та на Львівщині збережеться спекотна погода, а протягом дня можливі грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, у вівторок, 23 червня, погоду визначатиме проходження атмосферного фронту з півночі.

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Прогноз для Львівської області: у вівторок, 23 червня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 13–18°С, вдень – 24–29°С тепла.

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Прогноз для Львова: у вівторок, 23 червня, буде хмарно з проясненнями. Температура вночі – 15–17°С, вдень – 26–28°С тепла, протягом дня можливі грози.

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 червня.

Наприкінці червня в Україну завітала спека, яка лише набирає оберти. У більшості регіонів незабаром очікується близько +30°С, а до кінця місяця спека може посилитись до +37°С.

Цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу, у деяких країнах прогнозують до 44°С тепла.

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