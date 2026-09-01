Насувається гроза: синоптики розповіли про погоду на Львівщині 2 вересня
Максимальна температура повітря становитиме 25°С тепла
У середу, 2 вересня, у Львові та на Львівщині буде хмарна погода із комфортною температурою повітря. Протягом дня у області можлива гроза і невеликий дощ. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.
Як повідомили синоптики, 2 вересня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та ввечері вплив висотної улоговини.
Прогноз для Львівської області: мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 20–25°С тепла.
Прогноз для Львова: мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 8–10°С, вдень – 21–23°С тепла.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Синоптики також оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 5 вересня.