Протягом дня у області можлива гроза

У середу, 2 вересня, у Львові та на Львівщині буде хмарна погода із комфортною температурою повітря. Протягом дня у області можлива гроза і невеликий дощ. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 2 вересня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та ввечері вплив висотної улоговини.

Прогноз для Львівської області: мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 20–25°С тепла.

Прогноз для Львова: мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 8–10°С, вдень – 21–23°С тепла.

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Синоптики також оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 5 вересня.