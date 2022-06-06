Літо починається з справжньої спеки. Синоптики прогнозують потепління до 28 – 30°С у західних областях України. Значних опадів не очікується, проте у деяких регіонах можливі дощі, подекуди й грози.

Львівська область

У вівторок, 7 червня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 24 – 29°С тепла.

У середу, 8 червня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 24 – 29°С тепла.

У четвер, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, лише вночі без істотних опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 21 – 26°С тепла.

Тернопільська область

7 червня очікується мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15ºС тепла, вдень 24 – 29ºС тепла.

8 та 9 червня також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 8 червня 10 – 15ºС тепла, 9 червня 12 – 17ºС тепла, вдень 25 – 30ºС тепла.

Закарпатська область

7 червня буде мінлива хмарність, без опадів. Вранці в горах місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 25-30°С тепла, в горах місцями вночі 8-11°С, вдень 17-22°С тепла.

8 червня вночі без опадів, в другій половині дня місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вранці в горах подекуди слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 12-17°С, вдень 25-30°С тепла, в горах місцями вночі 8-11°С, вдень 18-23°С тепла.

9 червня місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вранці в горах подекуди слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 23-28°С тепла, в горах місцями вночі до 9°С, вдень 17-22°С тепла.

Волинська область

7 червня буде без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰С тепла, вдень 22-27⁰С тепла.

8 червня малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15⁰С тепла, вдень 22-27⁰С тепла.

9 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰С тепла, вдень 22-27⁰С тепла.

Івано-Франківська область

7 червня вдень буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень – 27°С, вночі близько 14°С.

8 червня протягом дня можливі незначні опади, температура повітря становитиме до 28°С, вночі температура повітря сягатиме 14°С.

9 червня можлива гроза, температура повітря вдень сягатиме 28°С, а вночі коливатиметься у межах 13 – 15°С.

Хмельницька область

7 червня та 8 червня будуть без опадів, сонячно. Денна температура повітря сягатиме 26°С, вночі коливатиметься у межах 12 – 14°С.

9 червня очікується мінлива хмарність, денна температура повітря сягатиме 28°С.

Чернівецька область

7 червня вдень буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень – 27°С, вночі близько 14°С.

8 червня буде без опадів. Температура повітря вдень – 28°С, вночі близько 14°С тепла.

9 червня можлива гроза, денна температура повітря 28°С, вночі до 15°С тепла.

Рівненська область

7 та 8 червня буде ясно, без опадів. Денна температура повітря сягатиме 26°С.

9 червня можливий дощ та гроза, температура повітря сягатиме 27°С.