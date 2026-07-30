У Львові та на Львівщині буде сонячно та спекотно

Останній день липня принесе на Львівщину пекельну спеку. У п’ятницю, 31 липня, синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують до 36°С тепла.

Прогноз для Львівської області: 31 липня буде малохмарна погода. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 13–18°С, в горах – 10–12°С; вдень – 31–36°С тепла.

Прогноз для Львова: 31 липня буде малохмарна погода. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі – 14–16°С, вдень – 32–34°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 1 серпня.

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Раніше синоптики розповіли, що уже незабаром Україну накриє хвиля пекельної спеки. Читайте про те, які області у зоні ризику, за посиланням.

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