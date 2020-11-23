«Жодні фальшиві демократи не можуть заборонити мені приїздити туди, де я народився».

У понеділок, 23 листопада, у Львові відбувається прощання з режисером Романом Віктюком. Романа Віктюка поховають на Личаківському цвинтарі. Прощання із режисером відбується у Першому театрі на вул. Гнатюка. Далі відспівування та молитовний чин проведуть у церкві святого Андрія на пл. Соборній. О 14:30 похоронна процесія має вирушити до Личаківського цвинтаря, де Романа Віктюка поховають поруч із батьками у родинному гробівці, що розташований на полі №70.

До слова, через похорон Романа Віктюка за рухом похоронної процесії буде відбуватися ситуативне перекриття.