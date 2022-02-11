Поліція провела обшуки у рамках справи ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського

Поліцейські провели обшуки у готелі Kharkiv Palace та у будинку бізнесмена Олександра Ярославського у рамках розслідування справи ДТП на Харківщині з кортежем бізнесмена.

Як повідомила поліція 11 лютого, крім готелю та будинку Ярославського, обшуки провели і за місцем проживання особи, яка звернулася з інформацією щодо причетності до аварії.

«Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedec та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у повідомленні.

Детальніше про резонансну ДТП

Аварія трапилася 9 лютого близько 22:55 на трасі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті аварії пішохід загинув. На місці події знайшли номерний знак «0018». За даними «Української правди», цей номер належить машині кортежу Олександру Ярославського. Поліція заявила, що бізнесмена також планують викликати на допит.

За фактом ДТП поліція відкрила справу одразу за двома статтями: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами та залишення в небезпеці.

Компанія DCH, яка належить бізнесмену, заявила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був нібито водій, який працює в одній із допоміжних служб підприємства. Той вже приїхав до поліції на допит та співпрацює зі слідством. Стосовно самого Ярославського компанія заявила, що він 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі із родиною. Раніше він казав, що у момент аварії спав удома.

«Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі: перша і друга машина кортежу. Видання також зазначило, що бізнесмен таки був на місці події, однак чи перебував він за кермом – невідомо. Крім того, за даними журналістів, чоловік, який зранку здався поліції, на момент скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Невдовзі звільнили начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна. МВС запідозрило фальсификацію справи, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив інформацію ЗМІ, що особа, на яку склали підозру за скоєння ДТП, не була на місці аварії. Розслідувати можливу фальсифікацію справу взялося ДБР. Бюро відкрило щодо поліцейських справу за статтею про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину. Вона передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.