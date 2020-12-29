Щодоби щловмисники продавали близько 50 тис. доз

Національна поліція провела спецоперацію та припинила діяльність 100 інтернет-магазинів із продажу наркотиків по всій Україні. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці вийшли на мережу збуту наркотиків, аналізуючи закриту частину інтернету, так званий DarkNet.

«У результаті, використовуючи практику зарубіжних колег, поліцейські встановили утримувачів понад 100 інтернет-ресурсів, які діяли на території всієї держави та були пов’язані між собою: всі вони були «постійними клієнтами» трьох оптовиків, один із яких перебував у ТОПі рейтингу DarkNet», – йдеться у повідомленні.

Після цього поліцейські провели обшуки, в рамках яких перекрили два міжнародні канали постачання наркотиків в Україну та викрили нарколабораторію. Також було вилучено понад 20 кг Альфа PVP, близько 8 кг амфетаміну, більше 4 кг канабісу, близько тисячі пігулок «екстазі», 200 літрів психотропу у рідкому вигляді, рослини коноплі та 110 літрів прекурсорів, які використовуються для виготовлення психотропних речовин. Загалом вартість вилучених наркотичних речовин становить близько 50 млн грн.

відео Нацполіції

«Вже встановлено 50 осіб, які пов’язані з незаконною діяльністю ліквідованих наркомагазинів. Наразі тринадцятьом із них уже повідомлено про підозру, десятьом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 143 тис. грн до 2,1 млн грн, ще трьом – домашній арешт», – зазначають у поліції.

Нагадаємо, у понеділок, 28 грудня, у Львові поліцейські затримали іноземця, причетного до розповсюдження наркотиків. У нього вилучили 64 пакетики з наркотичними засобами.