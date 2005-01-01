Поліцейські затримали двох наркодилерів у Львові

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:193700

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Працівники управління протидії наркозлочинності спільно із працівниками Личаківського відділу поліції затримали двох наркодилерів, які організували збут наркотичного засобу метадон у Львові. Про це інформує ГУ НП у Львівській області.

«Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників фольгові згортки із вмістом речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб «метадон», електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони, ампули для ін’єкцій, шприци та грошові кошти, отримані від збуту наркотику. Все вилучене скеровано на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіки були затримані в порядку ст.208 КПК. Їм повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Обом наркодилерам суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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