Двоє львів'ян наживалися на потенційних покупцях житла

Поліцейські викрили у Львові двох місцевих псевдоріелторів, які показували чуже житло, брали завдатки і зникали. Шахраям вдалося ошукати потенційних покупців на 870 тис. грн.

Як повідомили в понеділок, 7 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, упродовж 2024-2026 років 40-річний та 41-річна мешканці Львова, видаючи себе за працівників агентства нерухомості, пропонували громадянам придбати житло.

«Потенційним покупцям показували реальні квартири та будинки, укладали з ними попередні договори, отримували завдатки, а згодом припиняли виходити на зв’язок. Для реалізації схеми вони у різний спосіб отримували доступ до нерухомості, яку потім показували клієнтам як таку, що нібито продається», – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, у жовтні 2024 року підозрювані домовилися з власником будинку у Винниках сприяти у його продажу. Отримавши доступ до помешкання, вони організували огляд для потенційної покупчині та без відома власника уклали з нею попередній договір купівлі-продажу. На виконання умов договору потерпіла передала їм 6 000 доларів. Після отримання грошей псевдоріелтори припинили виходити на зв’язок.

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Шахраями виявилися 40-річний львів’янин та 41-річна львів’янка

У листопаді 2025 року за аналогічною схемою іншій потерпілій запропонували придбати квартиру на вул. Личаківській у Львові. Помешкання належало родичам одного зі спільників, тому вони мали до нього доступ та могли безперешкодно проводити огляди. За нібито майбутню купівлю квартири жінка передала 490 тис. грн.

Ще один епізод задокументовано у квітні 2026 року. Цього разу потенційному покупцю показали квартиру родичів на проспекті Тараса Шевченка у Львові та отримали 3 000 доларів під приводом її продажу.

Таким чином спільники ошукали трьох громадян на майже 870 тис. грн в еквіваленті.

Обом причетним повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 ККУ). Суд обере їм запобіжні заходи.