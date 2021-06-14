16-річний Іван Хміль 12 червня поїхав до Львова і зник безвісти

У понеділок, 14 червня, поліція оголосила в розшук безвісти зниклого 16-річного мешканця міста Самбір на Львівщині Івана Хміля. Два дні тому, 12 червня, хлопець поїхав до Львова і зник. 14 червня Івана Хміля розшукали у місті Хирів, що за 30 км від Самбора.

У Самбірському відділенні поліції розповіли ZAXID.NET, що близько 8:00 суботи, 12 червня, хлопець поїхав до Львова, щоби купити деталі для своєї гітари та погуляти. Вже у Львові хлопець передзвонив мамі та сказав, що з ним все добре. Після того на контакт з родичами не виходив, зв’язок з ним відсутній і де він перебуває не відомо. Поліцейські звернулися до операторів мобільного зв’язку, щоби встановити його місце перебування.

Хлопець навчається онлайн у львівській школі «Лідер», що на вул. Некрасова, захоплюється грою на гітарі. Час від часу їздив до Львова, але ніколи раніше з дому не зникав. Зі слів родичів, загалом у хлопця хороші стосунки з батьками. Водночас за характером він замкнутий, майже ні з ким не спілкувався. Також відомо, що батьки забороняли йому користуватися будь-якими соцмережами.

Спершу батьки намагалися шукати хлопця самостійно, однак після невдалих пошуків звернулися з заявою в поліцію. За непідтвердженою інформацією, хлопця в неділю бачили в Старому Самборі.

Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, худорлявої статури, світле волосся, сіро-зелені очі. Був одягнений у чорну куртку з капюшоном, темно-сині джинси, взуття мокасини чорного кольору з білою підошвою. Мав при собі рюкзак чорного кольору та гітару, яка була у чорному чохлі.

Якщо комусь відомо про місце перебування зниклого, просять повідомляти за телефонами: 096 9027 708 або 102.

P.S. Близько обіду 14 червня в поліції повідомили, що зниклого Івана Хміля розшукали. Його побачили поліцейські у місті Хирів, що за понад 30 км від Самбора. Хлопець перебував на вулиці і грав на гітарі.