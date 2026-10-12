Реконструкцію з добудовою почали в 2021 році, садок досі не відкритий

У серпні 2026 року поліція Львівщини зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення), що стосується будівництва дитячого садка в селі Ставчани Оброшинської сільської громади на Львівщині. Слідчі підозрюють, що підрядник дублював у кошторисах одні й ті ж роботи, а відповідальні за технічний нагляд за будівництвом особи це пропускали.

Про кримінальне провадження стало відомо з ухвали Пустомитівського районного суду від 4 вересня, що оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 9 жовтня 2026 року. В ухвалі йдеться про клопотання слідчого і прокурора про доступ до речей і документів, пов’язаних з реконструкцією дитсадка.

Що відомо про кримінальну справу

У судовій ухвалі прихована інформація про замовника та виконавця робіт, що стали підставою для кримінального розслідування. Як дізнався ZAXID.NET, ідеться про відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільради, що уклав договір про реконструкцію дитсадка в Ставчанах на вул. Шашкевича, 42 з ТОВ «БМП Євробуд» на 14,088 млн грн в жовтні 2021 року.

«Слідчий вказує про факт безпідставного внесення до локального кошторису взаємовиключних та штучних будівельних процесів. Так, у локальному кошторисі закладено «Укладання залізобетонних перемичок» у кількості 116 одиниць, і одночасно наступним пунктом внесено «Улаштування перемичок із металевих балок» у кількості 1,82 тонни металопрокату. Таке дублювання конструкцій над одними й тими ж прорізами малоповерхового дитячого садка є некоректним», – йдеться в ухвалі суду.

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Також слідчі виявили неправильне застосування підрядником витрат електроенергії: підрядник заклав витрату в 56 447 кВт-год електроенергії, що майже у п’ять разів перевищує реальні витрати, на думку слідства.

На основі цього слідчий вважає, що є достатні підстави вважати про внесення службовими особами недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції ДНЗ в селі Ставчани.

Що відомо про фірму, яка будувала дитсадок в Ставчанах

ТОВ «БМП Євробуд» – скандально відома на Львівщині фірма, яку раніше викривали на тендерних змовах та на інших порушеннях. Так, фірму викрили на змові під час участі в тендері щодо реставрації та пристосування будівель собору святого Юра у Львові, а ще – на тендері з будівництва спортивного майданчика у Ставчанах.

У 2021 році директором фірми був Назарій Назаревич, зараз її керівником і власником, за даними аналітичного порталу YouControl, є Сергій Кудрій. Сергій Кудрій володіє ТОВ «БМП Євробуд» через ТОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг Інвест Дівелопмент». Сергія Кудрія та останню компанію пов’язують з родиною Дубневичів, адже з 2019 року на неї переписали низку фірм, що раніше належали Ярославу і Богдану Дубневичам. Зокрема в переліку був бізнес, керівником якого також був Назарій Назаревич.

Що відомо про реконструкцію дитсадка в Ставчанах

Роботи почали в листопаді 2021 році, їх планували також на 2022 рік. Проте вдалося тільки змурувати зовнішні стіни для добудови двох дитячих груп, адже в 2022 році роботи призупинились.

Навесні 2024 року голова Оброшинської громади Іван Галич говорив, що зведену коробку слід накрити та законсервувати, аби погодні умови не пошкодили її. Також він говорив, що будівництво продовжать, проте досі дитсадок не готовий.

Тепер справою про реконструкцію дитсадка для 40 дітей займається поліція, яка впродовж вересня–жовтня, згідно з ухвалою Пустомитівського районного суду, має перевірити всю тендерну документацію, договори на авторський та технічний нагляд, платіжні документи, особові справи відповідальних працівників та інші документи, що стосуються дошкільного закладу і є у замовника робіт.