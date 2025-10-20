В жінки діагностували забої і садна

У селищі Олесько на Львівщині чоловік побив жінку, запідозривши її в тому, що вона вкрала кукурудзу з його поля. Посеред вулиці він вдарив її в обличчя, перекинув її велосипед з городиною, а потім продовжував її бити палицею. Відео поширили регіональні телеграм-канали. І вже ввечері поліція повідомила, що встановила зловмисника і розпочала розслідування.

Відео поширили 20 жовтня, зазначивши, що інцидент трапився в Олеську. Цікаво, що, судячи з ракурсу зйомки, відео знімав сам чоловік, що чинив самосуд. Поліцейські дізналися про цей конфлікт під час моніторингу соцмереж.

З матюками чоловік звинувачував жінку в крадіжці, запевняючи, що «має свідків», і бив її, аж поки на допомогу не прийшла місцева мешканка.

«Оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками інших служб відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції встановили учасників – 65-річного мешканця одного з сіл Золочівського району та 62-річну мешканку селища Олесько, де і сталась подія», – повідомили у поліції.

Жінку оглянули медики і діагностували у неї забої та садна. Вона написала заяву у поліцію.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи.